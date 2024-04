The Guardian - Il West Ham torna a considerare Lopetegui. Ipotesi Milan meno probabile rispetto a sabato

Stando a quanto riportato da Jacob Steinberg, giornalista del The Guardian che segue da vicino le vicende degli Hammers, il West Ham sta considerando di nuovo attivamente la possibilità di scegliere Julen Lopetegui come allenatore e successore di David Moyes. Oggi, prosegue Steinberg, la possibilità che l'allenatore basco firmi per il Milan sembra meno probabile rispetto a quanto lo fosse sabato mattina.

West Ham’s move for Julen Lopetegui back on the table. Milan move looking far less likely than it did on Saturday morning.