Chiellini racconta l'accordo per Giroud a LA: "A gennaio si era capito: il pericolo era che arrivasse un'altra offerta"

L'addio di Olivier Giroud è ormai ufficiale. Con un'intervista emozionante concessa al canale di Milan Tv, l'attaccante francese ha annunciato il suo addio al Milan dopo tre stagioni. Ad attendere il numero 9 ci sarà una nuova esperienza di vita, negli Stati Uniti in MLS, nel Los Angeles FC, squadra in cui ritroverà anche l'amico Hugo Lloris. Ex giocatore e attuale dirigente della squadra californiana (ma solo fino a quest'estate) è Giorgio Chiellini che questa mattina è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per parlare dell'affare Giroud e non solo.

Le parole di Chiellini sulla trattativa che ha portato Olivier Giroud ai Los Angeles FC: "A gennaio si era capito parecchio, noi lo aspettavamo ma il pericolo era che arrivasse un'altra offerta. Non pensate che qui prenderà gli stessi soldi che avrebbe preso in Europa... Può segnare 20 gol all'anno e va bene. Giroud vuole vincere è un trascinatore. Farà crescere i compagni come ha fatto con Leao, Pulisic e altri. Qui la testa conta tantissimo. Se arrivi con la presunzione di essere il migliore, fai male. Se vieni per imparare finisci per rendere bene. La persona fa la differenza".