Gimenez: "Jovic al Cruz Azul? Sarebbe un grande rinforzo"

In queste ultime settimane, complice anche il fatto che il Milan sta cercando un altro centravanti importante, non sono mancate le voci di un possibile futuro lontano da Milanello di Santiago Gimenez, attualmente in vacanza dopo gli impegni con la nazionale messicana (ha vinto al Gold Cup battendo in finale gli Stati Uniti). La sua permanenza in rossonero non è però in dubbio come ha confermato lo stesso giocatore in un'intervista rilasciata a Fox Sports Mexico nella quale ha parlato brevemente anche del suo futuro al Milan: "Ogni anno mi hanno accostato a diverse squadre, ogni volta che c'è una squadra interessata cercano di togliermi dalla squadra in cui sono, ma mi vedrete al Milan nella prossima stagione".

Il centravanti messicano ha commentato anche il possibile arrivo al Cruz Azul di un suo ex compagno di squadra al Milan, cioè Luka Jovic: "Sarebbe un grande rinforzo. E' un nome letale, è un killer in area di rigore".