La SPAL riparte dall'Eccellenza: si chiamerà Ars et Labor Ferrara

Con una nota il sindaco di Ferrara Alan Fabbri ha annunciato che sarà un gruppo argentino, capitanato dall’ex consigliere d’amministrazione del Perugia Juan Martin Molinari, a far ripartire il calcio in città dopo la sparizione della SPAL. La nuova formazione, che dovrebbe ripartire dall’Eccellenza, è stata ribattezzata Ars et Labor Ferrara. Questo il comunicato del primo cittadino estense pubblicato dall’edizione on line de La Nuova Ferrara:

“Fumata bianca! Anzi, biancazzurra! Sapevate che oggi sarebbe stata la giornata decisiva. Quella in cui avremmo finalmente scelto il soggetto chiamato a raccogliere, custodire e rilanciare il patrimonio calcistico della nostra città. Non è stata una decisione semplice, e nessun dettaglio è stato lasciato al caso. Con l'assessore Carità ci siamo avvalsi del supporto di esperti del settore, abbiamo valutato ogni manifestazione di interesse e richiesto, fino all’ultimo minuto, ulteriori approfondimenti. Solo al termine di un percorso rigoroso siamo giunti a questa scelta.

L’Ars et Labor Ferrara sarà guidata da una cordata argentina, affidata a Juan Martin Molinari, imprenditore di rilievo con cittadinanza italiana e una solida esperienza nel mondo della finanza e del calcio. l gruppo fa capo a un insieme di aziende attive in diversi settori: energie rinnovabili, tecnologia, minerario e immobiliare. Proprio oggi, in concomitanza con la nostra decisione, Molinari ha ufficializzato la sua uscita dal Perugia Calcio, chiudendo un percorso da socio e amministratore.

Ecco alcune delle motivazioni che hanno guidato la nostra scelta: il gruppo ha presentato cinque referenze bancarie, a fronte della singola richiesta prevista, dimostrando trasparenza, solidità e affidabilità economica; si è impegnato a stanziare un capitale iniziale di 2 milioni di euro per il primo anno, di cui 1 milione e 150 mila destinati a calciatori e personale; il progetto prevede un ruolo operativo nell'area tecnico-sportiva del nostro ex capitano, Mirco Antenucci; la cordata si è dichiarata disponibile a coinvolgere investitori locali e a costruire un progetto profondamente radicato nel territorio; il progetto è stato presentato da Pierpaolo Triulzi, agente di livello internazionale che ha trattato calciatori come Dybala, Cavani e molti altri – un elemento che conferma l’ambizione e la rete di contatti del gruppo; è stata assicurata la conferma di una parte significativa del personale proveniente dalla precedente gestione Spal.

Il nostro lavoro, però, non finisce qui. Si apre una nuova e importante pagina per la squadra della nostra città, e collaboreremo con questa nuova società per riportare la maglia dove merita”.