Di Chiara: "Pioli scelta meno rischiosa per la Fiorentina"

L'ex calciatore della Fiorentina, Alberto Di Chiara, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" per parlare dell'attualità viola e dell'arrivo del suo ex compagno di squadra Stefano Pioli a Firenze: "Sono contento per lui, per l'attaccamento e poi per le sue capacità. Lo hanno definito un normalizzatore ma non è un fattore negativo. Queste sono categorie di allenatori che il calcio lo hanno giocato e che sanno che non si devono inventare nulla, ma solo sfruttare le caratteristiche dei giocatori a disposizione e nel fare gruppo"

È un passo avanti rispetto a Palladino?

"Palladino ha iniziato da poco e ha fatto una scelta coraggiosa per certi aspetti, non so bene cosa sia successo. Il paragone è difficile ma nella scelta dell'allenatore, al di là del ritorno che spesso viene criticato, la carta Pioli è la meno rischiosa perché Stefano qui ha giocato e allenato, ha fatto esperienze vincenti e internazionali. Rispetto ad altri club lui stesso ha fatto una scelta sulla carta più sicura. E la società sta provando a costruirgli una Fiorentina competitiva, al netto del caso Kean. La Fiorentina si è mossa in tempo e lo scheletro della squadra c'è, poi c'è ancora un mese e mezzo di mercato. C'è entusiasmo e l'importante è che si crei un gruppo compatto tra tutti, tifosi compresi, non a caso gli abbonamenti stanno andando bene. Insomma le cose stanno procedendo in maniera regolare".