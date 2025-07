La telenovela Jashari appassiona anche in Belgio. Secondo un sondaggio, lascerà il Brugge

Il caso Ardon Jashari sta diventando una telenovela. Il centrocampista non si è presentato nella giornata di ieri alla presentazione delle maglie del Brugge per la stagione 2025/26 e all'incontro con i tifosi e c'è un grande punto interrogativo sulla sua presenza agli allenamenti.

Assente alla presentazione delle maglie

Il club d'altro canto è pronto a prendere le sue contromisure e mantiene la sua posizione: Jashari non deve andar via, se non alle condizioni richieste, ossia 40 milioni di euro. Non un centesimo di meno. Il Milan d'altro canto ritiene che l'offerta di 32.5 milioni di parte fissa più 5.5 di variabili sia ampiamente adeguata e il club rossonero può contare sulla volontà del giocatore di vestire di rossonero. Per questo ha già declinato altre offerte, tra cui quelle di West Ham e Nottingham Forest.

Il sondaggio

Quale scenario quindi? La telenovela inizia ad appassionare anche in Belgio, nonostante per voce dei dirigenti del Brugge, non si è abituati a parlare di mercato. I colleghi di voetbalnieuws.be hanno lanciato un sondaggio circa l'eventuale permanenza o meno di Jashari al Brugge. Secondo il 77% dei votanti, il giocatore lascerà il club belga entro la fine di questa sessione di mercato.