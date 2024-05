Stasera il Premio Gentleman 2024: Maignan tra i candidati. Ci saranno dei rossoneri presenti

Chi sarà il Signore della Serie A 2023/24? Sono rimasti in quattro a contendersi il Gentleman Awards. Il prestigioso riconoscimento sarà consegnato nel corso della 29a edizione del Premio Gentleman Fair Play nella serata di giovedì 16 maggio presso la Scuola Militare Teuliè di Milano.

A contendersi la “torretta d’oro” di San Siro il capitano dell’Inter Campione d’Italia, Lautaro Martinez, gli attaccanti Dusan Vlahovic e Mike Maignan rispettivamente di Juventus e Milan e la giovane promessa del Genoa, Albert Gudmundsson.

Una serata di Gala condotta da Massimo Caputi in compagnia di Laura Barriales e Giorgia Rossi, in cui verrà assegnato l’ambito Premio Gentleman Fair Play Serie A.

Ci saranno dei riconoscimenti speciali all ’Amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta che verrà premiato, in collaborazione con la Presidenza dell’AIPS e per Adriano Galliani, premiato per la lunga trionfante carriera dirigenziale sportiva a cui sarà consegnato il Gentleman CONI Lombardia Awards.

Premio Gentleman alla carriera per il mai dimenticato capitano del Milan, Daniele Massaro.

Per la Serie B, con il Premio Gentleman - PierMario Morosini, organizzato con il sostegno della Lega Serie B e del suo Presidente Mauro Balata sarà assegnato al capitano del Parma Enrico Delprato.

Premio speciale Gentleman in collaborazione con la Lega Pro per il club del Potenza Calcio per il particolare abitudine di lasciare lo spogliatoio degli avversari in condizioni impeccabili e regalando una pianta e un biglietto di ringraziamento.

La serata sosterrà i progetti dell’associazione “In Campo con il Cuore” diretti a cardio proteggere la Città di Milano.