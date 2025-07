Marino su Lucca-Napoli: "Anche il Milan sul giocatore? L’Udinese è molto brava ad inserire dei club per far alzare il prezzo"

Quale futuro per Lorenzo Lucca? L'attaccante classe 2000 potrebbe lasciare l'Udinese nel corso di questa sessione di mercato. Da tempo, ormai, è in trattativa con il Napoli, club con cui c'è già un accordo. Ma sulle sue tracce ci sono anche altre società. Chi conosce bene il suo club d'appartenenza, l'Udinese, è sicuramente Pierpaolo Marino. L'ex dirigente bianconero, intervenuto a Radio Kiss Kiss, ha parlato così del centravanti ex Ajax e del club bianconero:

"Lucca ha caratteristiche di fisicità uniche ed è giovane, non si trovano molti attaccanti come lui. Inserimento del Milan per il giocatore? L’Udinese è molto brava ad inserire dei club per far alzare il prezzo, però vediamo che succede", le parole di Marino ai microfoni dell'emittente radiofonica.

L'ex direttore generale del Napoli ha speso due parole anche per la sua vecchia società, soffermandosi sui tanti movimenti di mercato a tinte azzurre: "Nasce un Napoli fortissimo non solo per il campionato, ma anche per la Champions: c’è grande competitività per ogni ruolo come ogni squadra che si prepara a vivere una stagione con molti impegni”.