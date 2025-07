L'Atalanta ufficializza l'acquisto dello svincolato ex Milan Parmiggiani

vedi letture

L'Atalanta ha completato un triplo acquisto, andando a rinforzare le proprie squadre giovanili, inclusa la squadra Under 23 che milita in Serie C, con tre giocatori che arrivano tutti a parametro zero, dopo essersi svincolati dalle loro precedenti squadre di club in data 30 giugno. Tra questi c'è anche un ex calciatore rossonero.

La squadra bergamasca nelle scorse ore ha depositato in Lega i contratti del portiere Alessandro Anelli dell'ex difensore rossonero Pietro Parmiggiani e dell'attaccante Nicola De Sabbata. I giocatori, rispettivamente classe 2008, 2006 e 2009, arrivano dopo le loro precedenti avventure tra Brescia, Milan e Cremonese.

IL MESSAGGIO DI PARMIGGIANI

Pietro Parmiggiani, nell'ultima stagione al Milan Primavera dopo tanti anni nel Settore Giovanile rossonero, lascia il Milan. Ad annunciarlo è lui stesso con un post su Instagram. Questo il saluto del difensore: "Dopo 8 anni è arrivato il momento di salutare la squadra che mi ha cresciuto, che mi ha fatto diventare un giocatore e un uomo migliore. Ringrazio tutti i miei compagni e lo staff che mi sono sempre stati vicini nei momenti di difficoltà e con cui ho condiviso ricordi indelebili che resteranno sempre dentro di me. Grazie".