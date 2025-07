Cassano: "Modric con Allegri si troverà bene: non gli dirà nulla"

Antonio Cassano nell'ultima puntata di Viva El Futbol è intervenuto per dire la sua sull'arrivo di Luka Modric al Milan e sulla convivenza del fuoriclasse croato con Massimiliano Allegri.

Le parole di Cassano: "Modric con Allegri si troverà bene: non gli dirà nulla, gli dirà fai quello che vuoi. Anche se Allegri un giocatore che ha fatto la storia del calcio come Andrea Pirlo lo ha dato via, non lo faceva giocare. E quando Pirlo si stava riprendendo dall'infortunio, voleva metterlo mezzala con van Bommel davanti alla difesa. Ad Allegri non è mai piaciuto Pirlo: poi alla Juventus se lo è ritrovato e c'erano tre, quattro, cinque giocatori che gli dicevano che doveva giocare perché era il più forte di tutti. Modric secondo me giocherà davanti alla difesa o mezzala, perché poi hanno preso anche Ricci. Una cosa, con rispetto, è giocare a Torino e un'altra cosa è il Milan: dopo tre passaggi sbagliati ti fischiano. Modric secondo me si troverà bene".