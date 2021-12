Tonali: "Vedere i compagni in difficoltà ti fa venire voglia di dare una mano"

Sandro Tonali è stato intervistato da DAZN al termine di Udinese-Milan.

Cosa ti ha chiesto Pioli? “Di continuare così come stavano facendo i compagni, ma di portare più alto il baricentro. Non possiamo stare sotto per così tanto tempo, è la cosa che fa più male. Dobbiamo portarci a casa il punto e lavorare tanto per svoltare, ripartire e fare passi in avanti”.

Quanto ti senti milanista? “Tanto, poi vedere la partita da fuori non è bello. Vedere i compagni in difficoltà ti fa venire voglia di dare una mano, ci sentiamo tutti parte della squadra”.