Tonali verso il Salisburgo: "Loro sono forti, ma nessuna paura"

© foto di DANIELE MASCOLO

Queste le parole di Sandro Tonali in conferenza stampa sul match di domani contro il Salisburgo: "Prima di questa partita non bisogna avere paura. Giusto che ci sia la pressione e sappiamo che il Salisburgo e una squadra molto forte e con caratteristiche precise. Abbiamo lavorato molto su di loro e su noi stessi. La paura va lasciata da parte e c'è da mettere in campo attenzione, concentrazione e lucidità".