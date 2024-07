Toni: "Morata è un attaccante che mi è sempre piaciuto e sarà un valore aggiunto per il Milan"

L'ex attaccante Luca Toni ha rilasciato qualche battuta a La Gazzetta dello Sport in un'intervista a tema prossimo campionato di Serie A. Questo il suo parere sulla lotta Scudetto: "Con l'addio alcuni big, è normale che Vlahovic si assuma maggiori responsabilità per guidare i nuovi. Se Vlahovic è in forma e la Juve farà bene, vivremo una bella sfida. Ma vediamo anche se Osimhen alla fine resterà a Napoli o andrà via. E attenzione a Morata. Alvaro è un attaccante che mi è sempre piaciuto e sarà un valore aggiunto per il Milan".

Sulla possibile anti-Inter: "La Juventus di Thiago Motta dovrà puntare le prime posizioni. Ma occhio al Napoli: la rosa è di livello e Conte è un vincente".

QUANDO MORATA A MILANELLO

Ormai da un paio di settimane il Milan conosce il nome del nuovo attaccante: sarà lo spagnolo Alvaro Morata, acquistato dai rossoneri dietro il pagamento della clausola rescissoria di 13 milioni di euro. Il capitano della Nazionale neo Campione d'Europa vestirà la maglia numero 7 e con ogni probabilità sarà il centravanti titolare del nuovo Milan di Paulo Fonseca, in attesa di capire se la dirigenza rossonera porterà in dote al tecnico anche un'altra freccia per la faretra dell'attacco.

Prima di poter conoscere e lavorare con Morata, però, ci vorrà ancora del tempo. Lo spagnolo si sta godendo le meritate vacanze con la sua numerosa famiglia e approderà a Milanello solamente dopo che il gruppo squadra sarà tornato dagli Stati Uniti. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il centravanti spagnolo sarà a Milano il prossimo 10 agosto, tre giorni prima dell'ultima sfida precampionato contro il Monza a margine del Trofeo Silvio Berlusconi.