Torino, Aina: "A tutti i tifosi che mi hanno fischiato voglio solo dire grazie"

(ANSA) - TORINO, 16 AGO - "A tutti i tifosi del Torino che mi hanno fischiato ogni volta che toccavo il pallone, voglio solo dire grazie. Gli 'haters' non fanno altro che farmi migliorare. Come club dovremmo essere sempre tutti dalla stessa parte". Lo scrive su twitter il terzino del Torino Ola Aina, rientrato dopo il prestito al Fulham, che ieri è stato oggetto di numerosi fischi da parte dei supporter granata durante la partita con la Cremonese. Ola Aina, tra l'altro, è stato autore del rigore decisivo che ha permesso al Torino di superare il turno in Coppa Italia. (ANSA).