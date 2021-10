Torino, Cairo prova a convincere Belotti: il presidente farà un altro tentativo per il rinnovo

ll Torino cercherà di fare il possibile per blindare Andrea Belotti. L'edizione odierna di Tuttosport dedica ampio spazio alla vicenda, con il club granata che vuole assolutamente convincere il proprio capitano a rinnovare l'attuale contratto in scadenza nel 2022. Cairo, si legge, proverà a fare un ulteriore tentativo nelle prossie settimane. Nel frattempo i tifosi alzano il muro e continuano ad incitare il proprio numero 9, nella speranza che l'attaccante possa valutare l'alternativa di rimanere in granata.