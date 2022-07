Torino, i soldi incassati con la cessione di Bremer saranno reinvestiti: in attacco l'obiettivo è Piatek

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La cessione di Gleison Bremer alla Juventus apre scenari interessanti in casa Torino, che avrà ora un tesoretto da reinvestire sul mercato per potenziare la rosa di Ivan Juric. I nomi caldi sono quelli di Giulio Maggiore dello Spezia e Dennis Praet del Leicester. Praet, che già nella scorsa stagione ha vestito la maglia granata, è un pallino del presidente Urbano Cairo, che vorrebbe riportarlo al Torino. Per sostituire appunto Bremer si pensa a Jason Denayer, belga ex Lione attualmente svincolato. Può tornare di moda il nome di Armand Laurentié, esterno offensivo del Lorient per cui fino ad ora si era lavorato per il prestito. Per l’attacco invece, l'uscita di Andrea Belotti lascia un'eredità pesante con i soli Tony Sanabria, Pietro Pellegri e Simone Zaza a disposizione in questo momento. Ecco perché nelle ultime ore si è tornato a parlare di Krzysztof Piątek. L’ex attaccante di Milan e Genoa è tornato all’Hertha Berlino dopo l’esperienza con la Fiorentina.