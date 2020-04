Torino, i tifosi si mobilitano per cercare di convincere Bonaventura ad accettare la proposta granata

Giacomo Bonaventura ha il contratto in scadenza a giugno e il Milan non sembra intenzionato a rinnovarglielo. Al giocatore, non mancano comunque gli estimatori: in particolare, Jack sarebbe finito nel mirino del Torino, il quale avrebbe già presentato la sua proposta all'entourage del centrocampita. Anche i tifosi granata spingono per l'arrivo di Bonaventura, tanto che gli stanno scrivendo sui social di accettare l'offerta del club di Cairo.