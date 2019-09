Torino-Milan 0-1 al primo tempo: Piatek su rigore, bene i rossoneri

Bel Milan in questi primi quarantacinque minuti di gioco. Rossoneri avanti 1-0 grazie al gol su rigore di Piatek (fallo di De Silvestri di Leao). Romagnoli e compagni giocano un buon calcio, sfiorando almeno un paio di volte il raddoppio (Sirigu è strepitoso su Leao, poi il Pistolero non trova la porta per questioni di centimetri). Il Toro si vede solo nel finale con Belotti, ma è giusto una fiammata. Buona la prestazione di Bennacer in cabina di regia, così come la prova di Theo Hernandez sul binario mancino.