Torino-Milan 0-7, è la 2ª vittoria esterna più ampia di sempre in Serie A

Come riportato da transfermarkt, quella di ieri sera per 0-7 contro il Torino, è la seconda vittoria esterna più ampia in Serie A della storia del Milan. Solo nel 1955 contro il Genoa, i rossoneri avevano vinto con un divario superiore (0-8). Altre vittorie storiche in trasferta sono:

Foggia-Milan 2-8 nel 1992

Juventus-Milan 1-7 nel 1950

Inter-Milan 0-6 nel 2001

Triestina-Milan 0-6 nel 1954

Torino-Milan 0-6 nel 1951