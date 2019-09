Torino-Milan, i tifosi rossoneri potranno parcheggiare al 'Caio Mario Park'

Il Milan ha comunicato attraverso il proprio profilo Twitter quale dovrà essere il parcheggio per i tifosi rossoneri che andranno domani sera allo stadio Olimpico Grande Torino per la partita contro i granata: "Per TorinoMilan, ai tifosi rossoneri sarà destinato il "Park Caio Mario", situato a 2km dallo stadio Olimpico Grande Torino. Per l'occasione, verrà garantito un servizio navetta".

Per #TorinoMilan, ai tifosi rossoneri sarà destinato il "Park Caio Mario", situato a 2km dallo stadio Olimpico Grande Torino. Per l'occasione, verrà garantito un servizio navetta. pic.twitter.com/TNN3p7UUf6 — AC Milan (@acmilan) September 25, 2019