Il Milan non vince allo stadio Olimpico Grande Torino dal ben 7 anni. Correva la stagione 2012-2013 e i granata, appena tornati in Serie A, vennero sconfitti 2-4 dai rossoneri allenati da Max Allegri. In seguito a quella partita, il Diavolo non riuscì più a vincere sotto la Mole, con 5 pareggi nei successivi incontri. L'ultima sfida, invece, ha visto il Toro trionfare per 2-0.