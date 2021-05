Torino-Milan, Rebic eletto uomo partita: tripletta in una serata storica

Il Milan su Twitter ha comunicato che Ante Rebic è l’MVP del match di ieri contro il Torino. La società rossonera scrive: “Tripletta in una serata storica: è Rebić l'MVP del match di Torino”. Complimenti al croato per la grande prestazione che ha aiutato il Milan nella conquista di 3 fondamentali punti. La qualificazione in Champions League ora è ad un passo.

Tripletta in una serata storica: è Rebić l'MVP del match di Torino

