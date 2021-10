Torino, ottimismo per il recupero di Pobega: può rientrare per il Napoli

Dopo aver accusato nei giorni scorsi un problema ai flessori, filtra ottimismo in casa Torino per il recupero di Tommaso Pobega. Il giovane centrocampista di proprietà del Milan sta proseguendo i propri allenamenti a parte ma potrebbe rientrare per la gara in programma domenica prossima al Maradona contro il Napoli. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.