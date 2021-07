Torino, presto il summit con Belotti: rinnovo o cessione

Anche Andrea Belotti è tra gli azzurri campioni d'Europa che potrebbero lasciare il Torino in questa finestra di mercato. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, il Gallo nei prossimi giorni si riunirà coi granata per decidere se rinnovare il contratto - attualmente in scadenza nel 2022 - o tentare una nuova avventura. Tra le squadre interessate figurano la Roma e il Milan che, tuttavia, non sono disposte a avvicinarsi alla richiesta del presidente Urbano Cairo pari a 30 milioni di euro.