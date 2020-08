Torino, Vagnati: "Biglia? Cerchiamo un regista, capiamo i presupposti"

Davide Vagnati, ds del Torino, è intervenuto in conferenza stampa e ha risposto ad una domanda su Lucas Biglia, svincolatosi dal Milan: "Da un giorno all'altro può cambiare molto, a me piace fare quello che dico. Noi siamo alla ricerca di un regista, non di più. Cerchiamo di capire quali saranno i presupposti, non dobbiamo prendere per forza un calciatore: bisogna che ci siano anche le condizioni economiche giuste. Qualche ragazzo avrà delle richieste, il presidente ha ribadito che i calciatori rimangano al Toro perché gli batte il cuore e non perché ha un contratto".