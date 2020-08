Torreira in uscita dall'Arsenal. Spunta già il sostituto: i Gunners sondano per Diawara

Lucas Torreira è in uscita dall'Arsenal. Il regista uruguaiano, anche oggi, ha spiegato che ha voglia e necessità di tornare a giocare da protagonista, cosa che non sta facendo a pieno nella formazione di Mikel Arteta. Così l'uscita non è impossibile e i londinesi, che stanno definendo l'arrivo dello svincolato Willian dal Chelsea, e rinnovando con Pierre-Emerick Aubameyang in attacco, cercano un rinforzo in mezzo. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, gli uomini mercato dell'Arsenal avrebbero sondato il terreno per Amadou Diawara. Il centrocampista della Roma è stato una delle note positive del centrocampo di Paulo Fonseca: già nel mirino di club di Premier la scorsa estate, adesso c'è la formazione di Arteta sulle sue tracce.