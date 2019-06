Torreira, l'uruguaiano scontento ma fondamentale per l'Arsenal: i numeri della scorsa stagione

E' notizia di queste ultime ore che il Milan starebbe sondando il terreno per Lucas Torreira, passato dalla Sampdoria all'Arsenal la scorsa estate per 26 milioni di sterline. L'uruguaiano ha recentemente sottolineato di non essersi trovato particolarmente bene in Inghilterra, soprattutto a livello ambientale, il che ha aperto nuovi scenari di mercato. Eppure, nella scorsa stagione, l'ex blucerchiato ha disputato ben 50 partite con i Gunners, risultando di fatto un elemento fondamentale per Unai Emery. Non è un segreto che Marco Giampaolo lo riallenerebbe molto volentieri, ma l'Arsenal difficilmente effettuerà sconti, anzi, per meno di 35 milioni di sterline non farà mai partire il classe '96.