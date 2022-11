Tottenham, Conte: "Per una squadra che vuole essere competitiva, subire tre gol non è mai positivo"

MilanNews.it

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Intervistato a Sky Sports dopo il successo in rimonsta contro il Leeds, Antonio Conto, allenatore del Tottenham, ha parlato della prestazione dei suoi: "Subire tre gol non fa mai bene. Per una squadra che vuole essere competitiva, subire tre gol non è mai positivo. Se vuoi raggiungere un buon risultato devi mostrare stabilità. L'ultimo periodo è stato molto duro per tutti i club, giocare 13 partite in 43 giorni è stato davvero difficile. È stato impossibile lavorare in campo sulla tattica. Di sicuro, quando non ci lavori, perdi qualcosa in termini di fase difensiva"