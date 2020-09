Tottenham, l'obbiettivo rossonero Aurier titolare nell'amichevole con il Watford

Tra i giocatori seguiti con interesse dal Milan per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, senza dubbio, figura il nome di Aurier. Il terzino ivoriano di proprietà del Tottenham, nonostante appaia in uscita dal club londinese, quest'oggi è stato schierato titolare nell'amichevole tra gli Spurs e il Watford. La scelta di Mourinho, in particolare, potrebbe essere giustificata dalle tante assenze nella rosa degli Spurs per la pausa nazionali.