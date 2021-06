Totti, Nesta, Bocelli, Frecce Tricolori e non solo. Ecco la cerimonia d'apertura dell'Europeo

Saranno, tra gli altri, gli ex campioni del mondo Francesco Totti e Alessandro Nesta ad aprire gli Europei, in una cerimonia carica di entusiasmo. Venerdì all’Olimpico di Roma, prima del match inaugurale tra Italia e Turchia - riporta il Corriere della Sera - sul maxischermo e sulle tv di tutto il mondo scorrerà un countdown che mostrerà gli ultimi 60 anni dell’Europeo, poi Totti e Nesta accoglieranno i tifosi e lanceranno in cielo un pallone, insieme ai circa 16 mila spettatori ammessi. Dopo il passaggio delle Frecce Tricolori, sarà quindi la volta dell’Euro Triumph, composto da membri della famiglia del calcio europeo, accompagnati dalle note della banda musicale della Polizia di Stato. 24 grandi palloncini, uno per ogni Paesi partecipante a Euro 2020, saranno lanciati e, grazie a un sistema motorizzato, seguiranno la coreografia dei ballerini. L’atto finale prevede Andrea Bocelli che eseguirà l’aria della «Turandot», «Nessun dorma».