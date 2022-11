Totti sulla Serie A: "Il Napoli sta facendo grandi cose, ma Milan, Juve e Inter sono squadre che non mollano mai"

MilanNews.it

Francesco Totti, ex giocatore della Roma, ha parlato così a SkySport24 del campionato di Serie A e della lotta per lo scudetto: "Il campionato italiano è sempre bello. Quest'anno c'è il Napoli che sta andando oltre alle aspettative e sta facendo grandi cosa. Se dovesse continuare così le possibilità per le altre di recuperare sarebbero minime. Però Milan, Juventus e Inter sono squadre che non mollano mai e quindi sarà un bel campionato fino alla fine".