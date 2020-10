Tovazzi: "Io credo che il Milan o vince il campionato o rischia di non qualificarsi in Champions"

Durante il suo intervento a Sky Sport 24, il filosofo Raffaele Tovazzi ha parlato così del momento di forma del Milan: "Io credo che il Milan o vince lo scudetto o rischia di non qualificarsi per la Champions League. Temo che nel momento in cui ci sarà una piccola flessione che subentri un processo di sottocompensazione. Quando vedi all’inizio del campionato vedi che le cose vanno bene con uno straripante Ibrahimovic che a 39 anni fa ancora la differenza è abbastanza facile stare insieme. Quando però cali un po’ sei costretto mentalmente a ridimensionare le tue ambizioni e il rischio di un tracollo è fortissimo. Quello che ci dimostrano i risultati attuali è che l’individuo fa ancora la differenza”.