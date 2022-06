Tra Botman e Bremer spunta il nome low cost di Pablo Mari

MilanNews.it

Secondo quanto riporta questa mattina il Corriere dello Sport, il Milan potrebbe decidere di agire in maniera differente per la difesa se non dovesse riuscire ad accaparrarsi uno tra Botman e Bremer, o se decidesse di investire i soldi per rinforzare altri reparti. Un nome low cost che, in questo senso, è spuntato nelle ultime ore è quello di Pablo Mari, difensore dell'Arsenal che ha giocato in prestito all'Udinese nella seconda parte di stagione.