Tra sei giorni si torna in campo: la situazione infortunati in casa Milan

Questi i quattro giocatori attualmente infortunati del Milan: per due di questi il recupero è ormai imminente, per Sportiello e Florenzi invece il discorso è ancora piuttosto lungo.

Alessandro Florenzi: rottura legamento crociato e menisco laterale. Ritorno previsto nel 2025 inoltrato.

Marco Sportiello: taglio alla mano sinistra, lesione completa del tendine estensore del secondo dito. Ritorno previsto in 2-3 mesi.

Alvaro Morata: lesione di basso grado al retto femorale sinistro. Ritorno previsto dopo la sosta per le nazionali; da capire se direttamente contro il Venezia oppure in Champions League contro il Liverpool. Intanto ha iniziato ad allenarsi da solo sul campo, qualche corsa e scatto per lui, e lunedì sarà a Milanello con i compagni per proseguire il lavoro personalizzato.

Malick Thiaw: distorsione alla caviglia rimediata in allenamento. Potrebbe recuperare per il Venezia.