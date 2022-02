Tramezzani: Milan, la parola giusta è consapevolezza. È una squadra che ha personalità"

Paolo Tramezzani, allenatore del Sion, è intervenuto in diretta a Sky Sport 24 e ha commentato così il momento del Milan, tra derby vinto e continuità: “Credo che la parola giusta sia consapevolezza. L’anno scorso il Milan è stato sorprendente per il campionato che è riuscito a fare. Quest’anno è in continuità, che vuol dire rimanere lì in alto e crederci. È una squadra che ha carattere, personalità, che non molla mai. Lo si è visto anche nell’ultima gara contro l’Inter. I nerazzurri sono avanti in modo meritato, ma in due sconti diretti contro il Milan non sono mai riusciti a vincere”.