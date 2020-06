Transfermarkt - I migliori marcatori in A dal 2000/01: presenti Ibrahimovic e Gilardino tra i rossoneri

Transfermarkt, portale specializzato nelle valutazioni e nelle statistiche dei calciatori, ha pubblicato una speciale classifica con i miglior marcatori in Serie A dal 2000/01. In questa speciale classifica, in particolare, al primo posto figura Totò Di Natale con 210 gol in 445 partite seguito sul podio da Totti (207 gol in 445 partite) e Gilardino (185 gol in 497 partite). Tra i rossoneri, inoltre, figura anche lo svedese Ibrahimovic con 125 gol in 227 partite.