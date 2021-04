Transfermarkt - La top 11 dei calciatori più costosi in scadenza nel 2021: presenti due rossoneri

Transfermarkt, portale specializzato nelle valutazioni dei calciatori, regolarmente pubblica alcune classifiche sui giovani calciatori o le leggende più costose in diverse categorie. Analizzando il gruppo dei calciatori in scadenza di contratto, ha stilato una top 11 dei migliori calciatori in scadenza nel 2021. In porta è presente Donnarumma del Milan, in trattativa per il rinnovo con i rossoneri. Difesa a tre con Alaba, Ramos e Garcia. Nel centrocampo a cinque oltre a Calhanoglu sempre in trattativa con il Milan, anche Draxler, Wjinaldum, Thauvin e Messi. In attacco, invece, un duo di talenti: Depay e Aguero.

