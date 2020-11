Transfermarkt - La top 11 dei contratti in scadenza nel 2021: presenti Donnarumma e Calhanoglu

Transfermarkt, portale specializzato nelle valutazioni dei calciatori, regolarmente pubblica alcune classifiche sui giovani calciatori o le leggende più costose in diverse categorie. Analizzando il gruppo dei calciatori in scadenza di contratto, ha stilato una top 11 dei migliori calciatori in scadenza nel 2021. In porta è presente Donnarumma del Milan, in trattativa per il rinnovo con i rossoneri. Difesa a quattro con Bernat, Alaba, Ramos e Hysaj. Nel centrocampo a tre oltre a Di Maria e Wijnaldum anche Calhanoglu sempre in trattativa con il Milan. In attacco, invece, un trio di talenti: Depay, Aguero e Messi.