Tre nuovi casi di Covid-19 in Serie A: sono 31 i giocatori positivi al Coronavirus

Primi casi di positività nel Crotone e nel Torino dopo gli ultimi giri di tamponi effettuati nelle ultime ore. Un caso in più invece a Parma che si va a sommare ai 4 che erano già stati riscontrati in settimana. Ecco la lista completa dei giocatori che in Serie A hanno contratto il Coronavirus:

Atalanta

Marco Carnesecchi.

Crotone

Denis Dragus

Genoa

Petar Brlek, Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager, Darian Males, Davide Zappacosta.

Hellas Verona

Antonin Barak, Koray Gunter.

Inter

Milan Skriniar, Radja Nainggolan, Roberto Gagliardini, Ionut Radu, Ashley Young.

Juventus

Cristiano Ronaldo, Weston McKennie.

Milan

Leo Duarte, Matteo Gabbia.

Napoli

Piotr Zielinski, Eljif Elmas.

Parma

5 calciatori (nominativi non comunicati dal club).

Roma

Amadou Diawara.

Sassuolo

Jeremy Toljan.

Spezia

Riccardo Marchizza.

Torino

1 calciatore (nominativo non comunicato dal club)