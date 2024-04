Tre reti a Sassuolo: il Milan è il miglior attacco fuori casa del campionato

vedi letture

Nel pomeriggio di domenica il Milan ha trovato tre gol nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Se le tre reti - ad opera di Leao, Jovic e Okafor - non sono servite a tornare a Milano con i tre punti, ma solo un con pareggio in rimonta, quantomeno i gol segnati dai rossoneri hanno messo il Diavolo in testa alla classifica del miglior attacco fuori casa del campionato. In totale sono 37 le reti rossonere lontano da San Siro: la squadra di Pioli ha scavalcato l'Inter che al momento ha giocato due gare in meno in casa.

CLASSIFICA GOL FUORI CASA SERIE A

MILAN 37

Inter 36

Napoli 28

Atalanta 24

Juventus 22

Lazio 22

Roma 21

Sassuolo 17

Bologna 16

Torino 16

Fiorentina 15

Frosinone 15

Monza 14

Genoa 14

Empoli 13

Udinese 12

Hellas Verona 11

Lecce 11

Salernitana 11

Cagliari 9