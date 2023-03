Tre squadre italiane ai quarti di Champions, Mancini: "Non è la rinascita del nostro calcio"

MilanNews.it

Intervenuto oggi in conferenza stampa a Coverciano, Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha commentato così la presenza di tre squadre italiane ai quarti di Champions League: "Se si può parlare di rinascita del calcio italiano? No, non si può parlare. Al massimo dei club di Serie A. Ci fossero 50/60 giocatori italiani sarebbe diverso, magari anche la metà, ma così no. Non è una rinascita del calcio italiano".