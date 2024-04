Trevisani: "Arbitraggio Milan-Lecce scandaloso, ma mi interessa zero perché non ha influito sul risultato"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', il giornalista Riccardo Trevisani è intervenuto in merito ai più caldi temi d'attualità in casa Milan soffermandosi in modo particolare sulla partita di sabato contro il Lecce e sulla prestazione del direttore di gara Massimi. Queste le sue dichiarazioni.

"Arbitraggio Milan-Lecce? Scadenze. L'arbitro era Massimi, che 'Massimi' che è inversamente proporzionale alla posizione di classifica del range dei 48 arbitri della Serie A, dove arriva fra il 40esimo ed il 48esimo. La parte arbitrale di Milan-Lecce mi interessa veramente zero, perché non ha influito sul risultato. A me interesse che il fallo di Krstovic e Saelemaekers vedano lo stesso cartellino. Non me ne frega niente del perché: volete fare due gialli? Va bene. Volete fare due rossi? Va bene, fate come ve pare. Un rosso ed un giallo li posso vedere allo stadio sabato pomeriggio nel derby, ma due cartellini diversi, con quelle due robe lì, significa che ci volete fare arrabbiare tutte le settimane".