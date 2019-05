Trevisani: "Gattuso non può essere bocciato per un solo punto"

Queste le parole di Riccardo Trevisani a SkySport24 sul Milan che ieri ha chiuso il campionato al quinto posto: "Gattuso è stato molto bravo. C'è sempre stato un clima di sfiducia. Gattuso aveva in mano una squadra non così forte, magari era superiore all'Atalanta, ma non alla Roma. Doveva arrivare quinto ed è arrivato quinto, poi con un pareggio o una vittoria in più sarebbe andato in Champions. Credo che in estate ci sarà una rivoluzione al Milan, ma non credo che si possa bocciare il lavoro di Gattuso. L'unica pecca della stagione è stato il percorso in Europa League. Il Milan ha avuto diverse difficoltà, Gattuso non può essere bocciato per un solo punto".