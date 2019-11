Trevisani: "Giampaolo scelta forzata ma non ha avuto tempo. Milan da 7° posto"

Riccardo Trevisani, giornalista sportivo, ai microfoni di Sky Sport ha parlato del Milan, da Giampaolo al valore della squadra: “Giampaolo è stato una scelta forzata, non è un profilo da Milan secondo me, è la carriera a dirlo, ma non ha neanche avuto il tempo per dimostrarlo. La rosa non è così straordinariamente forte e qualche mese fa, su questo bancone, a inizio campionato dicevo che il Milan se la potesse giocare con il Torino per un 6°/7° posto. Mi son preso insulti, ma oggi il Milan pagherebbe per essere al 7° posto, e credo che lo valga.”