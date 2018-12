Trevisani: "Higuain si è perso, ma Gattuso non è minimamente responsabile"

Riccardo Trevisani, a Sky Sport 24, ha analizzato la situazione di Gonzalo Higuain: “Non ha segnato contro il Genoa ma contro Chievo e Sampdoria, a Udine ha giocato poco per infortunio. Contro la Juve l’episodio che sposta tutto, ha sbagliato il terzo rigore pesante in carriera. Ha sprecato un’occasione d’oro e ha perso la testa. Higuain si è perso. Gattuso non è minimante responsabile nel digiuno di Higuain. Certo, Gattuso lo può recuperare ma Gattuso è allenatore non è uno psicologo”.