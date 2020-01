Trevisani: "Ibra è un giocatore forte, prima di discutere lui bisogna discutere di tutti gli altri"

Durante Sky Sunday Night rispondendo ad una domanda di un telespettatore, il commentatori di Sky Riccardo Trevisani ha espresso il suo punto di vista sull'acquisto di Zlatan Ibrahimovic da parte del Milan che ha creato entusiamso nel mondo dei tifosi rossonero, ma suscitato anche quelche dubbio: "Mi fanno sorridere le critiche all'acquisto di Ibrahimovic perché si dice che va contro il progetto e le idee che si avevano prima. Quindi comprare un giocatore forte, per quanto in là con gli anni, si va contro quanto fatto prima? Ma soprattutto Ibra a 38 può essere peggio di quello che si è visto al Milan fino ad ora? No. Quindi lui non si può discutere. Si può discutere come è stato costruito il Milan nel tempo, non solo ora. Poi hanno preso Ibra cono un contratto di 6 mesi, non di 6 anni a grandi cifre che pensi che siano impazziti. Di certo non è un acquisto per il prossimo triennio ma un acquisto fatto per aggiustare una situazione non positiva. Ma prima di discutere lui, discutiamo tutti gli altri"