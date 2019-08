Trevisani: “Il Milan si è rinforzato, può puntare al quarto posto”

Intervenuto su ‘Sky Sport’ nell’edizione delle 23 dedicata al Calciomercato, Riccardo Trevisani ha espresso il suo parere sulla rosa attuale del Milan: "Il Milan per me si è rinforzato. Ha preso un regista dai piedi buoni, Bennacer, che prima non aveva. Theo Hernandez migliora Ricardo Rodriguez. Leão è un giocatore che a me piace. Penso sempre che André Silva abbia mezzi tecnici che forse nemmeno lui sa, ma che sicuramente non ci ha ancora fatto vedere. Ha Piatek dall'inizio. Ad oggi ha ancora Donnarumma e se per prendere Correa devo cedere Donnarumma, rimarrei così. Il Milan però si è rinforzato e può giocarsela per il quarto posto".