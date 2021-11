Trevisani: "Il Milan vuole combattere anche quando mancano i più forti"

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Riccardo Trevisani ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Possono succedere mille cose in questo girone. Il Milan deve vincere e non è facile e poi sperare che l’Atletico batta il Porto segnando meno del Milan. Il Milan può ancora arrivare secondo, terzo o quarto. La vittoria di Madrid è troppo importante. Il Milan non molla niente e non butta via niente. Il messaggio di ieri: il Milan vuole combattere anche quando mancano i più forti. Ha trovato i Saelemaekers ed i Messias. Tutti diventano protagonisti”.