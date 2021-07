Trevisani: "L'Ucraina di Shevchenko non ha nulla da perdere contro l'Inghilterra"

Riccardo Trevisani, dagli studi di Sky, ha parlato di Ucraina-Inghilterra di questa sera per gli Europei. Trevisani ha detto: “L’Ucraina di Shevchenko non ha nulla da perdere contro l’Inghilterra stasera. Può giocare la partita in maniera serena e poi come va, va. L’Ucraina è una squadra tosta che si è qualificata agli ottavi quando praticamente era già sul volo di ritorno a casa, gioca contro una Nazionale che ha il peso di dover vincere dato che le finali si giocano a Wembley, cioè in Inghilterra”.