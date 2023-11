Trevisani: "La faccia di Camarda mentre mette piede in campo. Che meraviglia il calcio. Che meraviglia lo sport"

Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso su X sull'esordio in Serie A di Francesco Camarda: "La faccia di Francesco Camarda mentre mette piede in campo. Che meraviglia il calcio. Che meraviglia lo sport".

Il record di Camarda

Minuto 83 di Milan-Fiorentina: Francesco Camarda subentra al posto di Jovic e riscrive tutti i record del Milan e della Serie A. L'attaccante rossonero a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, batte il record di Wisdom Amey come più giovane esordiente in Serie A. A causa dei tanti indisponibili in attacco per Stefano Pioli, che deve fare a meno di Olivier Giroud, che contro la Fiorentina sconterà la prima delle due giornate di squalifica, Rafael Leao e Noah Okafor, entrambi ai box a causa di un problema fisico, l'allenatore rossonero ha portato con la prima squadra il baby talento Francesco Camarda, attaccante classe 2008 che ha sorpreso tutti in questo inizio di stagione con la Primavera di mister Ignazio Abate. Il numero 73, entrato sorridente, evidentemente emozionato, con San Siro che lo ha acclamato con un boato, ha tolto anche il primato nel club rossonero a Paolo Maldini, che esordì in A nel 1985 a 16 anni, 6 mesi e 25 giorni.